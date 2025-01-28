Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил ускорить строительство АЭС в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и, в целом, приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны. Поручаю Правительству совместно с "Самрук-Қазына" разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что ожидает от Правительства и Парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции. Президент вновь подчеркнул, что стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом.

Глава государства также добавил, что перед Правительством стоит задача достижения полного самообеспечения электроэнергией, а также создания резервов на уровне 15-20 процентов. Поэтому, по словам Президента, в ближайшие два года предстоит ввести не менее трех гигаватт новых мощностей. Эта планка почти в 2,5 раза превышает показатели предыдущих лет.

В целом, по его словам, стратегический курс на достижение углеродной нейтральности остается неизменным. Однако к его реализации следует подойти более рационально, считает Президент.

"Нужно эффективно задействовать наши природные богатства и естественные преимущества.

Поэтому инновационные угольные станции должны заместить ТЭС, построенные по давно устаревшим технологиям. В Китае и Южной Корее успешно эксплуатируются угольные станции нового поколения с минимальными выбросами. К сожалению, угольная электростанция на Балхаше в свое время не была построена. В результате мы лишилисьхмощного источника электроэнергии, который сейчас был бы вовсе не лишним", - заключил Токаев.