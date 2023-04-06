Ускоренное падение: рубль подешевел до 5,63 тенге

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Российский рубль в Казахстане становится всё дешевле. Курс, установленный Национальным банком РК на 6 апреля, составляет уже 5,63 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

"Так мало не было с 21 апреля 2022 года (5,47 тенге). Другими словами, сейчас официальная стоимость российской валюты находится на минимуме практически за год", — говорится в сообщении.

Отметим, что курс рубля стабильно снижается с 16 марта 2023 года, то есть уже три недели подряд. Всего за этот период российская валюта ослабла на 8,3 процента, или на 0,51 тенге.