Усиливающийся тренд на дистанционные медуслуги заметили в Минздраве РК

Стало известно, сколько казахстанцев обратились в поликлиники и больницы, какие виды медицинской помощи они получили, сколько обследований и консультаций прошли в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Сообщается, что в 2023 году в первичных медорганизациях страны зарегистрировано более 90 миллионов посещений, что на 10% выше количества обращений за 2022 год.

Отмечается, что 2,8 миллиона взрослого населения Казахстана прошли скрининговые осмотры.

"При этом патологии выявлены у 388 тысяч человек, взято на диспансерный учет 220 тысяч обследованных граждан", - сообщили в ведомстве.

Сообщается также, что в стране усиливается тренд оказания дистанционных медуслуг, их количество увеличилось в 6,7 раза до 688 тысяч услуг.