Усиливающийся тренд на дистанционные медуслуги заметили в Минздраве РК
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Стало известно, сколько казахстанцев обратились в поликлиники и больницы, какие виды медицинской помощи они получили, сколько обследований и консультаций прошли в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Сообщается, что в 2023 году в первичных медорганизациях страны зарегистрировано более 90 миллионов посещений, что на 10% выше количества обращений за 2022 год.
Отмечается, что 2,8 миллиона взрослого населения Казахстана прошли скрининговые осмотры.
"При этом патологии выявлены у 388 тысяч человек, взято на диспансерный учет 220 тысяч обследованных граждан", - сообщили в ведомстве.
Сообщается также, что в стране усиливается тренд оказания дистанционных медуслуг, их количество увеличилось в 6,7 раза до 688 тысяч услуг.
"На амбулаторном уровне пациенты получили 324 миллиона консультативно-диагностических услуг или более 16 услуг на одного жителя. При этом дорогостоящими диагностическими услугами (КТ/МРТ) было охвачено более одногомиллиона человек", - сообщили в Минздраве.