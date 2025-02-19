Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил усилить работу по автоматизации бизнес-процессов в транспортной отрасли, передает BaigeNews.kz.

"Министерству транспорта совместно с Министерством цифровизации необходимо усилить работу по автоматизации бизнес-процессов в отрасли через цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта", - сказал Бектенов.

Помимо этого, он поручил ускорить работу по принятию мер по внесению необходимых поправок в законодательство по расследованию авиапроисшествий.

Также Бектенов поручил Министерству транспорта ускорить работу по созданию национального грузового авиаперевозчика, который смог бы занять свою нишу на международном рынке.

Также он обратил внимание на то, что в работу авиакомпаний должны активнее привлекаться, в том числе, и квазигосударственные институты развития.