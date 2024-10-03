Усилить регулирование TikTok в Казахстане потребовал сенатор

Сенатор Геннадий Шиповских потребовал усилить регулирование соцсети TikTok в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В своём депутатском запросе, адресованном главе Правительства Олжасу Бектенову, сенатор Геннадий Шиповских поднял вопрос о необходимости усиления регулирования соцсети TikTok в Казахстане. Парламентарий выразил обеспокоенность негативным влиянием контента на растущее число пользователей платформы, среди которых немало подростков детей. Он отметил, что несмотря на тот факт, что некоторые пользователи используют TikTok в благих целях: для повышения уровня своей образованности, изучения истории и так далее, тем не менее это лишь малая часть общего объёма контента.

По мнению депутата, проблема заключается в том, что на платформе широко распространяются видео, которые могут негативно влиять на психическое и физическое здоровье детей, а также представлять угрозу кибербезопасности и конфиденциальности данных. Геннадий Шиповских отметил, что многие страны, такие как Франция, Канада, Кыргызстан уже приняли меры по ограничению использования TikTok.

В этой связи депутат Геннадий Шиповских предложил ряд мер для защиты детей и усиления национальной безопасности.

"Платформа TikTok должна предоставить четкий алгоритм для выявления и ограничения контента, содержащего экстремизм, радикализм, сепаратизм, чрезмерно опасного и противоречащего моральным ценностям контента. Также TikTok должен предоставить возможность ограничивать контент, исходя их возраста пользователя. К примеру как YouTube делает в своем приложении YouTube Kids", - сказал Геннадий Шиповских.

Это, по словам сенатора, важно для защиты маленьких детей от опасного онлайн-контента.

Кроме того, депутат указал на необходимость рассмотреть механизм блокировки детей в возрасте до 13 лет с помощью технологии Face ID в случае входа в TikTok с телефона родителей.