Усилить работу психологических служб в регионах поручил министр просвещения РК

Инциденты в Павлодарской и Жамбылской областях обсудили на экстренном совещании по вопросам безопасности детей совместно с заместителями акимов областей, представителями департаментов полиции, руководителями управлений образования, территориальных департаментов и подведомственных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова отметила, что с начала прошлого года министерством совместно с заинтересованными госорганами проделана всесторонняя работа по оснащению организаций образования техническими средствами безопасности. Приняты нормативно-правовые акты, Комплексный план по защите детей и антибуллинговая программа. Однако инциденты со школьниками в Павлодарской и Жамбылской областях раскрыли недоработки со стороны местных исполнительных органов. Хотя ранее неоднократно ставились задачи по усилению психолого-педагогической работы в школах.

О ситуации и принимаемых мерах в школах проинформировали заместители акимов Павлодарской и Жамбылской областей.

Глава Минпросвещения подчеркнул важность усиления работы психологических служб и ускорения процесса их открытия в остальных восьми регионах страны.

"Еще раз повторюсь, безопасность детей – наша общая задача. Нельзя расценивать ситуацию однобоко, сейчас требуется институционально усилить работу психологических служб в регионах. Обеспечить организации образования качественным составом службы специализированной охраны. Важно эффективно продолжить работу по обеспечению мерами безопасности и профилактике насилия среди детей", – подчеркнул Гани Бейсембаев.

Отдельно министр остановился на усилении внутришкольного контроля и закреплении участковых инспекторов за каждой школой. Комитету по охране прав детей совместно с территориальными департаментами необходимо держать на контроле качественную организацию внутришкольного учёта и психолого-педагогического сопровождения в школах.

Ранее сообщалось, что школьник ранил ножом учителя и одноклассника в Павлодаре.