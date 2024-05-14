Усилить работу психологических служб в регионах поручил министр просвещения РК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Инциденты в Павлодарской и Жамбылской областях обсудили на экстренном совещании по вопросам безопасности детей совместно с заместителями акимов областей, представителями департаментов полиции, руководителями управлений образования, территориальных департаментов и подведомственных организаций, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова отметила, что с начала прошлого года министерством совместно с заинтересованными госорганами проделана всесторонняя работа по оснащению организаций образования техническими средствами безопасности. Приняты нормативно-правовые акты, Комплексный план по защите детей и антибуллинговая программа. Однако инциденты со школьниками в Павлодарской и Жамбылской областях раскрыли недоработки со стороны местных исполнительных органов. Хотя ранее неоднократно ставились задачи по усилению психолого-педагогической работы в школах.
О ситуации и принимаемых мерах в школах проинформировали заместители акимов Павлодарской и Жамбылской областей.
Глава Минпросвещения подчеркнул важность усиления работы психологических служб и ускорения процесса их открытия в остальных восьми регионах страны.
"Еще раз повторюсь, безопасность детей – наша общая задача. Нельзя расценивать ситуацию однобоко, сейчас требуется институционально усилить работу психологических служб в регионах. Обеспечить организации образования качественным составом службы специализированной охраны. Важно эффективно продолжить работу по обеспечению мерами безопасности и профилактике насилия среди детей", – подчеркнул Гани Бейсембаев.
Отдельно министр остановился на усилении внутришкольного контроля и закреплении участковых инспекторов за каждой школой. Комитету по охране прав детей совместно с территориальными департаментами необходимо держать на контроле качественную организацию внутришкольного учёта и психолого-педагогического сопровождения в школах.
Ранее сообщалось, что школьник ранил ножом учителя и одноклассника в Павлодаре.
Самое читаемое
- "Мы приговором довольны" - адвокат Игорь Вранчев
- Я видела в его глазах страх: адвокат Уразбахова о реакции Бишимбаева на приговор
- Я буду инициировать петицию – Айтбек Амангельды возьмётся за проверку доходов семьи Бишимбаевых
- По подозрению в убийстве задержали подростка в Жамбылской области
- Брат Салтанат Нукеновой поблагодарил присяжных заседателей