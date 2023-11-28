Усилить работу по вакцинации поручил премьер-министр Казахстана

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил министерству здравоохранения и акиматам усилить информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы должны остановить рост заболеваемости. Как известно, корь может иметь осложнения, которые негативно сказываются на детском здоровье", - сообщил Алихан Смаилов на заседании правительства.

Как отметил премьер, меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, но и самими гражданами.

"Это наши дети, мы их должны беречь, сохранить их здоровье. Кроме вакцинации, по-другому невозможно бороться с подобными опасными заболеваниями. Поэтому работу по вакцинации надо усилить", - подчеркнул он.

Министерству здравоохранения и акиматам следует усилить информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Всем акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле и координировать работу с Министерством здравоохранения.