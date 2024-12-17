Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил усилить работу по сопровождению инвестиционных проектов, передает BaigeNews.kz.

Он считает, что нужны новые подходы для активизации социально-экономического развития регионов.

"Одним из ключевых факторов роста экономики остается активное привлечение инвестиций. Мы имеем четкие контуры дальнейшего инвестиционного развития. Но привлечение инвестиций – это только половина задачи. Не менее важная часть – это качественное сопровождение проектов, решение возникающих проблем и обеспечение их успешной реализации. Надо в ручном режиме на местах решать проблемы инвесторов. Также поручаю акиматам регулярно рассматривать проблемные вопросы на региональных Инвестиционных штабах", - сказал Бектенов.

Он отметил, что для привлечения инвестиций и производств с высокой добавленной стоимостью важно обеспечить доступность готовой инфраструктуры. В этой связи регионам необходимо учитывать выделение средств на строительство инфраструктуры к промышленным площадкам, считает Бектенов.

Помимо этого, он отметил, что отраслевым министерствам и регионам необходимо обеспечить должную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции".

"Также важно продолжать сбалансированную тарифную политику, так как она влияет на рост цен смежных потребительских рынков. Министерство нацэкономики и отраслевые госорганы должны контролировать необоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги, соблюдая при этом равновесие между экономической и социальной составляющей. Поручаю обеспечить соблюдение минимального вклада в инфляцию от тарифов и цен на регулируемые услуги, установленный Советом по экономической политике", - сказал Бектенов.

Он также поручил министерству энергетики усилить меры по росту добычи природного газа и нефти. Кроме того, премьер-министр считает, что нужно расширять производство импортозависимой продукции.

"Надо принять все необходимые меры по исполнению Плана мер по контролю и снижению уровня инфляции. Мы должны сохранить положительную динамику роста экономики. Поручаю министрам и акимам взять на особый контроль полное и своевременное освоение выделенных средств. Министерству финансов повысить контроль за исполнением доходной части бюджета", - сказал Бектенов.