Усилить позиции Казахстана на международном рынке сельхозпродукции призвал Токаев

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Началась рабочая поездка главы государства в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев встречается с общественностью области Жетысу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

Глава государства подробно остановился на развитии производства сельхозпродукции:

"В целом, нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности. Для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний. Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта", - сказал президент.

О международном опыте в агропромышленной сфере рассказал собравшимся Касым-Жомарт Токаев: