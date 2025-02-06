Глава МКИ Аида Балаева на расширенной коллегии ведомства заявила о необходимости усиления в Казахстане ответственности за разжигание межрелигиозной и межэтнической вражды, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, в прошлом году выявлено 413 фактов разжигания межрелигиозной и межэтнической вражды, заблокировано и уничтожено порядка 10 тысяч единиц незаконного контента.

"Религия является особой, чувствительной и важной отраслью. Она является путём сохранения мира в многоконфессиональном и полиэтносном обществе. Она важна не только для государства, так же и для каждого гражданина. Поэтому нам необходимо усилить ответственность за конфликты и разжигание межнациональных, межэтнических конфликтов", - сказала Аида Балаева.

Министр добавила, что в Казахстане зарегистрировано около 4 тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.