Усилить ответственность за разжигание межрелигиозной и межэтнической вражды намерены в Казахстане
В Казахстане зарегистрировано около 4 тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.
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Глава МКИ Аида Балаева на расширенной коллегии ведомства заявила о необходимости усиления в Казахстане ответственности за разжигание межрелигиозной и межэтнической вражды, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам министра, в прошлом году выявлено 413 фактов разжигания межрелигиозной и межэтнической вражды, заблокировано и уничтожено порядка 10 тысяч единиц незаконного контента.
"Религия является особой, чувствительной и важной отраслью. Она является путём сохранения мира в многоконфессиональном и полиэтносном обществе. Она важна не только для государства, так же и для каждого гражданина. Поэтому нам необходимо усилить ответственность за конфликты и разжигание межнациональных, межэтнических конфликтов", - сказала Аида Балаева.
Министр добавила, что в Казахстане зарегистрировано около 4 тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.
"Развитию межэтнического согласия и единства также способствует грантовая поддержка этнокультурных объединений. Необходимо ускорить процесс правого обеспечения данного вопроса", – сказала Балаева.
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