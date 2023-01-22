Усилить ответственность пользователей соцсетей хотят в Казахстане

Фото: пресс-служба МИОР РК

В стране работают над законопроектом об интернет-рекламе и онлайн-платформах. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на встрече с руководителями сайтов и блогерами в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках законопроекта будет усилена ответственность пользователей. Деятельность зарубежных платформ регулируется в соответствии с казахстанским законодательством. владельцы социальных сетей обязуются предоставлять свой интерфейс на государственном языке для казахстанцев. Разработаны поправки в закон по вопросам доступа к информации. Предлагаемые изменения усилят ответственность государственных органов, которые незаконно ограничили право граждан на доступ к информации", — сказал министр.

Также, министр отметил, что в настоящее время меняется концептуальное направление традиционных СМИ, поэтому Министерство призвало к активному обсуждению и представлению обществу нового проекта медиа-законодательства.

Фото: пресс-служба МИОР РК

Во время беседы Дархан Кыдырали попросил коллег внимательно следить за распространением дезинформации и придавать значение качеству контента.

На встрече свободного формата алматинские создатели контента задавали вопросы министру и высказали свое мнение.