В сфере цифровизации Казахстана нарастает ряд критических проблем, которые создают благоприятную почву для преступной деятельности, передаёт BaigeNews.kz. Депутат Мажилиса Парламента нашей страны Мурат Абенов перечислил наиболее актуальные и опасные уязвимости, которые могут привести к мошенничествам и финансовым потерям.

Бесконтрольный выпуск ЭЦП и их использование без участия граждан В Казахстане наблюдается проблема с бесконтрольным выпуском ЭЦП (электронных цифровых подписей) без согласия граждан. Банки, выполняющие функции удостоверяющих центров, нередко выпускают ЭЦП без личного обращения граждан и даже без биометрической идентификации. В результате, граждане становятся жертвами кредитных мошенничеств, когда на их имя оформляются кредиты без ведома. Рекомендуется усилить уголовную ответственность банков за незаконное использование ЭЦП и провести проверки всех случаев мошенничества. Уязвимые банковские приложения Мошенники через удаленный доступ используют мобильные банковские приложения для совершения финансовых операций. Отсутствие должной проверки подлинности ЭЦП в приложениях облегчает преступникам доступ к счетам граждан. Требуется срочная проверка мобильных приложений всех банков на наличие уязвимостей и внедрение стандарта защиты от взлома. Законодательное закрепление ответственности банков за безопасность приложений и пересмотр дел по мошенничествам также должно стать неотложной мерой. Подменные телефонные номера Проблема с незаконным использованием SIM-карт, выданных без должной идентификации, также актуальна. Мошенники часто используют анонимные номера для совершения преступлений. Сотовые операторы, нарушая закон, продают SIM-карты без проверки документов, что способствует росту мошенничества. Необходимо усилить контроль за операторами связи и запретить выдачу кредитов без использования учетной записи в "Электронном правительстве". Биометрическая идентификация при онлайн-кредитах На фоне растущих мошенничеств с онлайн-кредитами становится очевидным, что система биометрической идентификации, внедренная для проверки личности клиента, несовершенна. Банки используют различные методики идентификации, что создает лазейки для мошенников. Нужно стандартизировать процесс и использовать только аккредитованные системы биометрической идентификации, а все кредиты, оформленные с нарушением процедуры, должны быть аннулированы. Бесконтрольная выдача ИИН Удаленная выдача ИИН без должной идентификации привела к массовому открытию счетов мошенниками, многие из которых находятся за границей. Важно усилить контроль за процессом выдачи ИИН и провести тщательную проверку всех случаев, когда ИИН был выдан в посольствах и консульствах. Это предотвратит дальнейшее распространение мошенничества через дистанционные финансовые операции.

По словам мажилисмена, введение в законодательство предложенных мер и усиление контроля за цифровыми операциями поможет создать безопасную финансовую среду для граждан и предотвратить дальнейший рост преступности в этой сфере.

Ранее мы сообщали, что депутаты предлагают ужесточить уголовную ответственность за "дропперство".