Усилить контроль за расходованием средств поручил президент

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании мажилиса парламента заявил, что будет держать на контроле развитие отечественной науки, передаёт BaigeNews.kz. Кроме того, он сообщил, что в Казахстане необходимо последовательно и системно повышать качество человеческого капитала.

"Следует обеспечить эффективную реализацию проекта "Комфортная школа" и продолжить создание центров академического превосходства на базе вузов. Под моим личным контролем будет комплексное развитие отечественной науки. Кроме того, требуется вывести здравоохранение на качественно новый уровень. Для этого предстоит повысить эффективность системы социального медицинского страхования. Здесь крайне важно с помощью цифровых решений усилить контроль за расходованием средств. В целом, цифровизация должна охватить все отрасли экономики, проникнуть во все сферы жизни наших граждан. Для этого нужно максимально либерализовать рынок информационных технологий", - сказал глава государства.

Он отметил, что перед нашей страной стоит стратегическая задача – укрепиться в статусе регионального цифрового хаба.

"Для успешного продвижения в данном направлении нужно использовать прорывные идеи и креативную энергию "цифровых номадов". Важно также выстроить надежную систему социальной защиты граждан. Она должна оперативно реагировать на экономические шоки и изменения потребностей людей", - сказал президент.

По его словам, лучшей мерой социальной защиты станет обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест, переобучения и поддержки бизнес-инициатив.