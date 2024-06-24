Усилены меры безопасности в госзакупках с применением особого порядка

Теперь список потенциальных поставщиков формируется организатором с учетом разрешения на работы с использованием сведений, составляющих государственные секреты, выдаваемого в установленном порядке КНБ и его органами, передаёт BaigeNews. Копия разрешения представляется организатору нарочно на бумажном носителе. Ранее такое разрешение можно было также предоставить посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков.



Также от потенциального поставщика требуется дача обязательства о неразглашении служебной информации ограниченного распространения. Такое обязательство представляется посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков.



Для государственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность, их учреждений и подведомственных организаций исключена обязанность размещения на веб-портале ежеквартального отчета о государственных закупках.