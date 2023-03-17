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Усиление защиты прав казахстанцев
В предвыборной программе Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) обозначена необходимость избрания мажилисом глав Национального Банка, генеральной прокуроры, Верховного и Конституционного судов на альтернативной основе.
"Многие положения программы ОСДП, которая была предложена ещё в 2013 году, уже нашли отражение на практике. Среди них — введение смешанной системы при избрании депутатов мажилиса и маслихатов, создание Конституционного суда, выборность акимов. Мы продолжаем свой путь, чтобы проводимая политика государства отражала волю народа как единственного источника власти", — отметил кандидат в депутаты мажилиса парламента РК Талгат Омаров.
Он подчеркнул, что пока принятые в нашей стране поправки носят не революционный, а скорее корректирующий характер, не меняя, по-сути, президентскую форму правления.
ОСДП продолжает политику, направленную на повышение благосостояния граждан, диверсификацию экономики и развитие села, продолжение политических реформ, включая упразднение сената и проведение реформ в судебной системе с обязательной избираемостью судей и подотчётности их деятельности народу Казахстана.
"В нынешний состав Конституционного суда вошли судьи, о которых профессиональные юристы и адвокаты писали разочарованные отзывы. Поэтому мы предложили в предвыборной программе избирать председателя КС", — отметил Талгат Омаров.
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы новый Конституционный суд был таким же сильным, как это было на заре 90-х. Тогда он имел право отменять законы, постановления Верховного совета, указы президента, постановления кабинета министров. В него имели право обращаться граждане за защитой своих конституционных прав. Это был сильный орган конституционного контроля.
"Наша партия будет добиваться полной прозрачности данного органа, чтобы защищать права всех казахстанцев. Кроме того, сегодня Верховный суд вносит в парламент законопроект, направленный на введение выборности председателей судов. Мы считаем, что районных и городских судей должно избирать население. Это повысит доверие к отправлению правосудия, минимизирует коррупционный фактор и сделает суды более открытыми и прозрачными. В программе нашей партии отражена необходимость прямой выборности населением судей первой инстанции — районных и городских", — уточнил кандидат в депутаты.
По его словам, Конституционный суд должен занять нишу судебного макрорегулирования — рассмотрения на соответствие Конституции норм законов и подзаконных актов. При выявлении неконституционности нормативных актов или их частей Конституционный суд сможет отменить такие акты или их нормы.
Заказчик: Рахимжанов А.Н. Председатель ОСДП.
Оплачено из средств избирательного фонда Общенациональной социал-демократической партии.
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