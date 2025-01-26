Усиление ветра и туман: штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов страны
Казахстан 27 января остаётся во власти скандинавского антициклона.
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По прогнозам "Казгидромета", 27 января антициклон с районов Скандинавии продолжит смещаться через территорию Казахстана, обуславливая погоду преимущественно без осадков. На западе, северо-западе и юге РК ожидается туман, в центре, юге, юго-востоке и востоке страны — усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.
В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.
27 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.
На западе, севере Актюбинской области и Актобе ожидается туман.
На севере, западе, юге Атырауской области и в Атырау ожидается туман.
На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман.
На западе, севере области Улытау ожидается туман.
В области Абай ожидается ветер юго-восточный в центре области 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.
На западе, юге Костанайской области ожидается туман.
Ночью и утром в центре Мангистауской области ожидается туман.
На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15- 20 м/с.
В области Жетысу ожидается ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с.
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