По прогнозам "Казгидромета", 27 января антициклон с районов Скандинавии продолжит смещаться через территорию Казахстана, обуславливая погоду преимущественно без осадков. На западе, северо-западе и юге РК ожидается туман, в центре, юге, юго-востоке и востоке страны — усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

27 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

На западе, севере Актюбинской области и Актобе ожидается туман.

На севере, западе, юге Атырауской области и в Атырау ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман.

На западе, севере области Улытау ожидается туман.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15- 20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с.