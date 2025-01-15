С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе и севере страны пройдет снег, передаёт BaigeNews.kz. На юге ожидаются осадки в виде дождя и снега. В юго-восточной, восточной и центральной частях Казахстана под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков.

На западе и юго-западе возможен гололед, на севере — метель. По всей территории страны ожидается туман. Ветер усилится на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.