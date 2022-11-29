Усиление ветра и снепогады - прогноз погоды на 30 ноября в Казахстане

Прогноз погоды в Казахстане на 30 ноября представили синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

Большая часть республики будет находиться под влиянием холодного Северного антициклона, сохранится ясная и морозная погода.

"С прохождением атмосферных фронтов на северо-западе, севере пройдёт снег, на юге, юго-востоке страны - дождь и снег. По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере - низовая метель, в горных районах юга, юго-востока – туман, гололёд", - сообщили синоптики.

На севере, востоке, в районе Алакольских озёр ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более. В горных и предгорных районах Туркестанской области - сильные осадки. В Жамбылской области - сильный снег.