Усиление ветра и дожди: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", в понедельник 19 августа на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, востоке, юго-востоке страны – сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе – ночью и утром туман.

В Атырауской области, в области Абай, на севере области Улытау, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на юге, юго-востоке области Жетысу, северо-западе, в центре Мангистауской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 19 августа утром и днём ожидается гроза.

Ночью в горных районах Алматинской области и Алматы временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Алматы ночью ожидается гроза. В Конаеве ночью ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 18-23 м/с.

Днём на севере, востоке Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днём ожидается гроза.

Ночью на западе, севере Костанайской области, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, юге, востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный днем в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде днём гроза.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.