Усиление ветра, грозы: прогноз погоды на 26 мая в Астане и других регионах Казахстана

Специалисты "Казгидромета" представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на 26 мая, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, в горных районах юга и юго-востока РК ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога Северного антициклона сохранится ясная погода без осадков.

В республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Атырауской, на востоке Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Костанайской области – высокая пожарная опасность.

Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днём порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 градусов.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 градусов.