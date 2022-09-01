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  • Усиление роли местных исполнительных органов может решить проблемы регионов — президент Казахстана
gov.kz Сегодня, 12:12
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Фото: gov.kz

Усиление роли местных исполнительных органов может решить проблемы регионов — президент Казахстана

Усиление роли местных исполнительных органов может решить проблемы регионов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат парламента, передаёт BaigeNews.kz.

"Усиление роли местных исполнительных органов может решить проблемы регионов, таких как переформатирование деятельности общественных советов, таких как КСК и ОСИ. Предстоит заняться обустройством жилых домов и инфраструктуры городов — их внешний вид и функционирование не отвечает ожиданиям граждан. А честно сказать, дискредитирует страну в глазах иностранцев", — отметил президент. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев в своём пославнии сообщил, что конфискованные у коррупционеров деньги направят на строительство школ. Планируется запустить национальный проект "Комфортная школа". Будут созданы условия для обучения 800 тысяч детей в современных школах до 2025 года.

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#послание народу #Президент Казахстана #Токаев
Сегодня, 12:12
261
Артём Волков Журналист

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