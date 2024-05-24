Усилен контроль за движением на автодороге Махамбет – Сарытогай

Как известно, в связи с сильным напором паводковых вод, угрожавших двум селам, оперативным штабом по ЧС Махамбетского района было принято решение о разрыве дороги, связывающей Махамбет и Сарытогай, передаёт BaigeNews.

В настоящее время по обеим сторонам дороги возведены защитные дамбы, сверху водопропускных труб уложена плита длиной 12 метров.

Полицейские контролируют проход пешеходов и проезд легкового автотранспорта.

"Через этот разрыв дороги паводковая вода уходит в овраги, старицы. Сейчас по району действуют 27 дежурных постов. На дежурства мобилизованы специалисты ЧС, военнослужащие, госслужащие и местные жители", - рассказал Алшынбек Мухангалиев, координатор оперативного штаба по ЧС Махамбетского района.

Выезжающие из села Сарытогай среднетоннажные и крупнотоннажные грузовые машины могут воспользоваться объездной дорогой в районе чайханы "Сейтек".