Усилен контроль за движением на автодороге Махамбет – Сарытогай
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Как известно, в связи с сильным напором паводковых вод, угрожавших двум селам, оперативным штабом по ЧС Махамбетского района было принято решение о разрыве дороги, связывающей Махамбет и Сарытогай, передаёт BaigeNews.
В настоящее время по обеим сторонам дороги возведены защитные дамбы, сверху водопропускных труб уложена плита длиной 12 метров.
Полицейские контролируют проход пешеходов и проезд легкового автотранспорта.
"Через этот разрыв дороги паводковая вода уходит в овраги, старицы. Сейчас по району действуют 27 дежурных постов. На дежурства мобилизованы специалисты ЧС, военнослужащие, госслужащие и местные жители", - рассказал Алшынбек Мухангалиев, координатор оперативного штаба по ЧС Махамбетского района.
Выезжающие из села Сарытогай среднетоннажные и крупнотоннажные грузовые машины могут воспользоваться объездной дорогой в районе чайханы "Сейтек".
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