Чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик одержал вторую победу над британцем Тайсоном Фьюри, выиграв поединок-реванш в Саудовской Аравии и оставшись непобеждённым, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику: 116-112.

Поединок принес украинскому боксеру 23-ю победу на ринге. Он сохранил за собой три чемпионских пояса и остался непобежденным.

Это была вторая встреча на ринге 37-летнего украинца Усика и 36-летнего британца Фьюри по прозвищу Gypsy King - "Цыганский король".

Первая состоялась в мае 2024 года там же, в Саудовской Аравии. Украинский боксер был признан победителем раздельным решением судей. Фьюри поражения не признал. До встречи с Усиком он не проигрывал ни одного поединка, а на 34 победы у него была только одна ничья.

Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом в тяжелом весе, собрав четыре чемпионских пояса главных боксерских организаций — IBF, WBO, WBA и WBC.

Чтобы принять участие во втором поединке с Фьюри, Усик отказался от пояса чемпиона по версии IBF, поскольку он не предусматривает защиты титула с предыдущим соперником.

Таким образом, во второй их встрече на кону были звания чемпиона по версии трех боксерских организаций: WBC, WBA и WBO. Их обладатель получает титул "объединённого" чемпиона мира.

До того как стать абсолютным чемпионом мира, Усик в 2012 году выиграл олимпийское золото в Лондоне. До встречи с Фьюри он провел 22 поединка и все выиграл.

За вторым боем Усика и Фьюри впервые в истории профессионального бокса следил искусственный интеллект, однако решение о победе принималось без его участия. ИИ, впрочем, тоже назвал победителем украинского боксера.