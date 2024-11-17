Ушёл на рыбалку и не вернулся: тело 13-летнего мальчика нашли в Костанайской области
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В Карабалыкском районе Костанайской области завершены поиски пропавшего подростка. 13-летний мальчик ушёл из дома на рыбалку на реку Тогузак и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, поиски подростка начали 16 ноября, в последний раз мальчика видели около 16:30.
"К поисковой операции были привлечены спасатели, полиция, волонтеры, неравнодушные граждане, родственники пропавшего, а также кинологические расчеты и плавательные средства. Несмотря на оперативные действия спасателей и добровольцев, трагедии избежать не удалось. Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность силами ДЧС", — говорится в сообщении.
В ДЧС выразили соболезнования родным мальчика и напомнили казахстанцам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при рыбной ловле. Спасатели подчеркнули, что недопустимо оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых, особенно в условиях низких температур и повышенной опасности вблизи воды.
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