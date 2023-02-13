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inform.kz Сегодня, 15:42
53
Сегодня, 15:42
53
Фото: inform.kz

Ушёл из жизни один из основоположников казахстанской геологоразведки Урал Акчулаков

Ушёл из жизни один из основоположников казахстанской геологоразведки Урал Акчулаков, передаёт BaigeNews.kz. Профессор скончался на 87-м году жизни. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства энергетики.

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#Урал Акчулаков
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:42
53
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