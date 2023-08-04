Ушёл из жизни один из основателей ансамбля "Дос-Мукасан"

Один из основателей ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов скончался на 75-м году жизни, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальную страницу коллектива в соцсети.

"Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович.

Он был одним из основателей нашего ансамбля, барабанщик. Ансамбль "Дос-Мұқасан" выражает глубочайшие соболезнования детям, родным и близким. Он останется в наших сердцах как самый искренний, добрый, честный, отзывчивый и светлый человек!", - отмечается в сообщении.