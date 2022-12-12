Ушёл из жизни легендарный казахстанский тренер по боксу

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На 82 году ушёл из жизни заслуженный казахстанский тренер по боксу Феликс Цой. Причина смерти не уточняется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Феликс Цой воспитал целую плеяду звезд бокса — Рашида Кабирова, Болата Жумадилова, Бахтияра Тлегенова и других спортсменов. Соболезнования родным и близким выразили Фируза Шарипова и Ангелина Лукас, которые являются его воспитанницами.

"Сегодня покинул нас Феликс Тихонович Цой. Выдающуюся роль в развитии бокса в Казахстане сыграл великий тренер — Феликс Тихонович Цой. Его воспитанники имеют громкие имена — Рашид Кабиров, Болат Жумадилов, Бахтияр Тлегенов. Мне удалось поработать с Феликс Тихоновичем в Таразе, он научил меня всему, что я делаю в ринге. Я считаю его своим первым наставником и тренером!.. Феликс Тихонович — Легенда! Феликс Тихонович, мы Чемпионы мира! Я посвящаю свою сегодняшнюю победу Вам..." — написала Лукас в Instagram.

"Ушёл из жизни мой первый тренер — Цой Феликс Тихонович. Мой учитель, наставник, друг, моя семья. Человек, который всегда в меня верил. Я была первая и единственная девушка, которую он тренировал, потому что бесконечно верил в мой успех. Он всегда говорил мне, что надо смотреть сопернику в глаза, несмотря ни на что, даже если ты проигрываешь. Никогда не унывать и верить в победу. Для меня это огромная утрата, моё сердце просто разрывается от боли. Свой бой 23 декабря, я хочу посвятить Феликсу Тихоновичу, но сегодня, я прерываю свою подготовку и вылетаю в Тараз, чтобы попрощаться.... Навсегда", — написала Фируза Шарипова на своей странице в соцсетях.