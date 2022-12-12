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Лента новостей

sports.kz Сегодня, 08:34
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Сегодня, 08:34
466
Фото: sports.kz

Ушёл из жизни легендарный казахстанский тренер по боксу

На 82 году ушёл из жизни заслуженный казахстанский тренер по боксу Феликс Цой. Причина смерти не уточняется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Феликс Цой воспитал целую плеяду звезд бокса — Рашида Кабирова, Болата Жумадилова, Бахтияра Тлегенова и других спортсменов. Соболезнования родным и близким выразили Фируза Шарипова и Ангелина Лукас, которые являются его воспитанницами.

"Сегодня покинул нас Феликс Тихонович Цой. Выдающуюся роль в развитии бокса в Казахстане сыграл великий тренер — Феликс Тихонович Цой. Его воспитанники имеют громкие имена — Рашид Кабиров, Болат Жумадилов, Бахтияр Тлегенов. Мне удалось поработать с Феликс Тихоновичем в Таразе, он научил меня всему, что я делаю в ринге. Я считаю его своим первым наставником и тренером!.. Феликс Тихонович — Легенда! Феликс Тихонович, мы Чемпионы мира! Я посвящаю свою сегодняшнюю победу Вам..." — написала Лукас в Instagram. 

"Ушёл из жизни мой первый тренер — Цой Феликс Тихонович. Мой учитель, наставник, друг, моя семья. Человек, который всегда в меня верил. Я была первая и единственная девушка, которую он тренировал, потому что бесконечно верил в мой успех. Он всегда говорил мне, что надо смотреть сопернику в глаза, несмотря ни на что, даже если ты проигрываешь. Никогда не унывать и верить в победу. Для меня это огромная утрата, моё сердце просто разрывается от боли. Свой бой 23 декабря, я хочу посвятить Феликсу Тихоновичу, но сегодня, я прерываю свою подготовку и вылетаю в Тараз, чтобы попрощаться.... Навсегда", — написала Фируза Шарипова на своей странице в соцсетях.

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#тренер #бокс
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:34
466
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