На 77-м году жизни скончался двукратный чемпион мира в тяжёлом весе, олимпийский чемпион и один из величайших боксеров XX века Джордж Форман. О его смерти сообщила семья в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Форман родился 10 января 1949 года в Техасе и прославился в 1970-е годы, завоевав титул чемпиона мира в тяжелом весе. В 1987 году он вернулся на ринг после перерыва и в 1994 году, в возрасте 45 лет, снова стал чемпионом, установив рекорд как самый возрастной обладатель титула в истории тяжёлого веса.

Одним из самых известных боёв Формана стал поединок с Мохаммедом Али, состоявшийся 30 октября 1974 года в Заире. Этот легендарный бой, получивший название "Грохот в джунглях", завершился первым поражением Джорджа на профессиональном ринге.

За свою карьеру боксер провел 81 бой, одержав 76 побед, из них 68 – нокаутом. Джордж Форман оставил после себя не только выдающееся спортивное наследие, но и огромный вклад в развитие мирового бокса.