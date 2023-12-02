Ушёл из жизни известный казахстанский актёр Аскар Наймантаев
Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
254Фото: facebook.com/erlan.ryskali.7
Скончался известный казахстанский актёр, режиссёр, сатирик и юморист Аскар Наймантаев. Об этом в социальных сетях сообщили друзья актёра, передаёт BaigeNews.kz
Заслуженный деятель Республики Казахстан Аскар Наймантаев родился 17 июня 1965 года в селе Нарынкол Алматинской области. Свой первый спектакль в качестве режиссера поставил на школьной сцене в шестом классе.
Зрителям Аскар Наймантаев запомнился по ролям в комедийных сериалах "Домашние войны", "Бастық боламын", "ОрыStar в Шымкентте", "Детектив әже", "Туысқандар", "Бұйымтай", "Өсекшілер", "Внуки в ауле".
Наймантаев написал множество различных сценариев, он также он известен как режиссёр-постановщик больших шоу-программ, телепроектов и концертов.
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