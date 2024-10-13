Ушёл из дома в депрессии: пропавшего больше месяца назад павлодарца нашли мёртвым

Павлодарские волонтёры и полицейские больше месяца потратили на поиски 26-летнего Александра Фомина, пропавшего при загадочных обстоятельствах. В эти выходные стало известно, что парень погиб, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы долго его искали, но нашли. Соболезнования родным и близким. Только что волонтерами ДПО “VITA” обнаружен Фомин Александр", — написали волонтёры движения VITА на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волонтёры Павлодара "VITA" 🇰🇿 (@poiskoviki_pavlodara_vita)

Александр пропал 1 сентября. С утра он отправился на работу на СТО, расположенное по улице Абая. Оттуда вечером, ориентировочно в 18:00 он вышел и больше его никто не видел. По словам волонтёров мужчина в последнее время пребывал в состоянии депрессии, и имел другие проблемы. Поисковики совместно с сотрудниками полиции и родными прочёсывали территорию Усолки, так как предположительно именно в ту сторону отправился Александр в день пропажи.

Подробности поисков Instagram-сторис рассказала руководитель поискового движения VITА Екатерина Кудрявцева.

"Поражает, что это место было практически на виду у людей, которые гуляли по Усолке. Там постоянно ездили мотоциклы, потому что круги прямо нарезаны. Там проходили какие-то соревнования, плюс куча людей которые прогуливаются там вдоль дамбы... Очень много людей. Я чувствовала и понимала, что он живой, что именно на том районе, хотя говорили, что проверили вдоль и поперек. Мы так долго его искали, он даже нам снился. Сегодня были знаки, что мы его найдем. Мы прорабатывали разные версии, ночью приезжали, смотрели где что светит на Усолке... Отрабатывая запланированный квадрат, мы разделились. Я увидела пятно. Мне показалось, что на этом пятне какие-то полосы, лампасы, хотя у Александра их не было", — сказала Екатерина Кудрявцева.

Как пояснили в департаменте полиции Павлодарской области, по данному факту проводится досудебное расследование.