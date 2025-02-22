Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева выразила соболезнования казахстанцам в связи с кончиной известного писателя и драматурга Дулата Исабекова, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые соотечественники! В связи с кончиной выдающегося казахского писателя, неповторимого мастера слова Дулата ага, выражаю глубокие соболезнования всему казахскому народу. Дулат Исабеков был совестью, гордостью и символом казахской литературы, человеком, который расширил горизонты казахской прозы и драматургии, оставив в литературном мире свой неповторимый след. Его произведения проникли в сознание множества поколений, нашли дорогу к сердцам читателей и стали бесценным достоянием национальной культуры. С его уходом словно ушла целая эпоха. Тем не менее мы верим, что бессмертные произведения писателя будут жить вместе со временем. Его бесценный труд навсегда останется в сердцах народа, а светлый образ и богатое наследие – в памяти поколений. От имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье писателя и его близким", – написала Аида Балаева в социальных сетях.

Дулат Исабеков родился в 1942 году в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета. Работал на казахском радио, в журнале "Жұлдыз", издательствах "Жалын" и "Жазушы", а также в Министерстве культуры Казахстана и казахском телевидении. По произведениям Исабекова сняты фильмы "Храни свою звезду", "Полынь-трава", "Жизнь".

Дулат Исабеков — лауреат республиканского конкурса за лучшую драматургию (1977), награжден орденами "Құрмет" (2002) и "Достық" II степени (2014).

Соболезнования родным и близким писателя и драматурга выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.