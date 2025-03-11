Скончалась супруга легендарного композитора и народного артиста Казахстана Нургисы Тлендиева — талантливая актриса, кюйши и композитор Дарига Тлендиева, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на официальной странице Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы сообщили представители оркестра.

Дарига Тлендиева была не только верной спутницей жизни Нургисы Тлендиева, но и важной фигурой в сфере национальной культуры. Она внесла значительный вклад в развитие казахского искусства, сохраняла и передавала творческое наследие своего мужа будущим поколениям.

Тлендиева оставила яркий след в истории казахского кинематографа, сыграв множество запоминающихся ролей в фильмах, снятых на киностудии "Казахфильм". Среди них — "Шестилетний Алпамыс", "Кулагер", "Белая машина", "Молодость Жамбыла" и "Не хочу прощаться".

Ее вклад в искусство и культуру Казахстана навсегда останется в памяти людей.

Оркестр выразил соболезнования родным и близким Дариги Тлендиевой, а также всем поклонникам ее таланта.