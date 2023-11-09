Ушла из дома и не вернулась: в Степногорске разыскивают пропавшую девушку
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Без вести пропавшую акмолинку разыскивают полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, девушка пропала 31 октября 2023 года. Около 8.00 часов утра девушка вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, телефон отключен.
"Приметы без вести пропавшей: рост – 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, уши прилегающие. Была одета: в оранжевую шапку, черную, болоньевую короткую куртку, черные джинсы, черные сапоги, при себе имеет рюкзак зеленого цвета", - сообщили в полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с банковской карты без вести пропавшей были произведены покупки в Астане.
В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, информация о пропавшей и ориентировки направлены во все территориальные подразделения департамента полиции и соседние регионы.
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