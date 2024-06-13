Ушел на поиски работы: пропавшего парня с аутизмом нашли в ЗКО

Пропавшего юношу с аутизмом нашли полицейские спустя семь дней в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

19-летний Игорь Исраилов шестого июня вышел из дома в селе Рубежинское района Байтерек и не вернулся. Молодой человек страдает аутизмом.