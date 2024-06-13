Ушел на поиски работы: пропавшего парня с аутизмом нашли в ЗКО
Сегодня, 15:40
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Сегодня, 15:40Сегодня, 15:40
62Фото: ДП ЗКО
Пропавшего юношу с аутизмом нашли полицейские спустя семь дней в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
19-летний Игорь Исраилов шестого июня вышел из дома в селе Рубежинское района Байтерек и не вернулся. Молодой человек страдает аутизмом.
“Спустя почти неделю Исраилова нашли полицейские Теректинского района. Он находился в одном из крестьянских хозяйств этого же района. Руководитель хозяйства сообщил, что Игорь сам к нему приехал и попросил принять на работу”, - говорится в сообщении.
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