  • 19 Августа, 13:43
  • BAIGENEWS

Ушел из жизни физик Темиргали Кокетаев, первый казах читавший лекции в Оксфорде

Сегодня, 03:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
телеграм-канал Патриот Сегодня, 03:21
Сегодня, 03:21
581
Фото: телеграм-канал Патриот

Ушёл из жизни 86-летний карагандинский ученый-физик, академик Темиргали Кокетаев, которому Международный биографический центр университета Кембриджа (Великобритания) присудил титул "Выдающийся человек XX века", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Патриот

Темиргали Кокетаев стал первым казахом, читавшим лекции в Оксфорде.

Кроме того, ему было присвоено звание "Международный ученый года" с вручением золотой медали.

Ученый также получил Международную Сократовскую премию – наивысшую степень признания высоких достижений в профессиональной сфере.

Самое читаемое

Наверх