Ушел из жизни физик Темиргали Кокетаев, первый казах читавший лекции в Оксфорде
Сегодня, 03:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:21Сегодня, 03:21
581Фото: телеграм-канал Патриот
Ушёл из жизни 86-летний карагандинский ученый-физик, академик Темиргали Кокетаев, которому Международный биографический центр университета Кембриджа (Великобритания) присудил титул "Выдающийся человек XX века", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Патриот.
Темиргали Кокетаев стал первым казахом, читавшим лекции в Оксфорде.
Кроме того, ему было присвоено звание "Международный ученый года" с вручением золотой медали.
Ученый также получил Международную Сократовскую премию – наивысшую степень признания высоких достижений в профессиональной сфере.
Самое читаемое
- В горах Алматы объявлена селевая опасность. Спасатели обратились к туристам
- Колесо обозрения с людьми загорелось в Германии
- В Семее женщины устроили дебош и оказали неповиновение полиции
- Начальника станции Костанай уволили после приезда руководства
- Квартиры и премии выдали призёрам Олимпиады из Алматинской области