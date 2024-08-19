Ушел из жизни физик Темиргали Кокетаев, первый казах читавший лекции в Оксфорде

Ушёл из жизни 86-летний карагандинский ученый-физик, академик Темиргали Кокетаев, которому Международный биографический центр университета Кембриджа (Великобритания) присудил титул "Выдающийся человек XX века", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Патриот.

Темиргали Кокетаев стал первым казахом, читавшим лекции в Оксфорде.

Кроме того, ему было присвоено звание "Международный ученый года" с вручением золотой медали.

Ученый также получил Международную Сократовскую премию – наивысшую степень признания высоких достижений в профессиональной сфере.