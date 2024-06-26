Ушедшую из дома пятилетнюю девочку разыскали полицейские в СКО
Сегодня, 13:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
81Фото: polisia.kz
В 5 км от дома разыскали потерявшуюся малышку полицейские в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жители села Байтерек Кызылжарского района позвонили на канал "102", заявив о пропаже 5-летней дочери с особыми образовательными потребностями. Родные девочки обошли окрестности, затем обратились к стражам правопорядка.
“Личный состав районного отдела полиции незамедлительно был задействован в поисковых мероприятиях. Розыск по селу не дал результатов, и полицейские расширили зону поисков.
В итоге пропавшая девочка была обнаружена на трассе Жезказган — Петропавловск в направлении села Подгорного, примерно в 5 км от дома, и благополучно возвращена родителям”, - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Забор перед лесом возмутил жителей курорта в Акмолинской области
- Женщина пыталась загрызть девушку из-за места на остановке
- Женщина убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы: соседи рассказали подробности ее жизни
- 44 миллиарда тенге выделили на ремонт дорог в СКО
- 500 тысяч тенге и свободный график: почему молодёжь не идёт работать в села и на заводы в РК