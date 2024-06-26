Ушедшую из дома пятилетнюю девочку разыскали полицейские в СКО

В 5 км от дома разыскали потерявшуюся малышку полицейские в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жители села Байтерек Кызылжарского района позвонили на канал "102", заявив о пропаже 5-летней дочери с особыми образовательными потребностями. Родные девочки обошли окрестности, затем обратились к стражам правопорядка.