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Ушедшую из дома пятилетнюю девочку разыскали полицейские в СКО

Сегодня, 13:50
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: polisia.kz

В 5 км от дома разыскали потерявшуюся малышку полицейские в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жители села Байтерек Кызылжарского района позвонили на канал "102", заявив о пропаже 5-летней дочери с особыми образовательными потребностями. Родные девочки обошли окрестности, затем обратились к стражам правопорядка.

“Личный состав районного отдела полиции незамедлительно был задействован в поисковых мероприятиях. Розыск по селу не дал результатов, и полицейские расширили зону поисков. 

В итоге пропавшая девочка была обнаружена на трассе Жезказган — Петропавловск в направлении села Подгорного, примерно в 5 км от дома, и благополучно возвращена родителям”, - говорится в сообщении.

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