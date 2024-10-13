Ушедших из павлодарского детдома девочек нашли полицейские
Сегодня, 00:25
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Сегодня, 00:25Сегодня, 00:25
172Фото: BaigeNews.kz
Две несовершеннолетние девочки пропали без вести в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает департамент полиции региона, подростки (14 и 16 лет) ночью 12 октября покинули детский дом в селе Шакат.
Начато досудебное расследование.
"В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления их местонахождения. Все доступные ресурсы и весь личный состав полиции мобилизованы для проведения поисков", – сообщили в полиции.
Позже волонтёры сообщили, что девочек нашли.
"Огромное спасибо людям, передавшим нам информацию, которая помогла правоохранительным органам найти девочек", – сообщили волонтёры.
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