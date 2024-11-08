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Ущерб в 526 млн тенге нанесен государству сотрудниками ветконтроля в Астане

Сегодня, 11:39
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Ущерб в 526 млн тенге нанесен государству сотрудниками ветконтроля в Астане Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
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Вступившим в силу приговором районного суда Астаны бывшие сотрудники уполномоченных органов в области ветеринарного контроля и надзора осуждены за незаконные действия в сфере государственных закупок, передаёт BaigeNews.kz.

"Преступными действиями указанных лиц государству причинен ущерб в размере более 526 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры города.

Прокуратурой столицы в судебном порядке инициирован гражданский иск по возврату необоснованно расходованных бюджетных средств.

Решением суда иск прокурора города удовлетворен и с ответчиков взыскана суммапричиненного ущерба в полном объеме.

Данный судебный акт вступил в законную силу.

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