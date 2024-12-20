Осуждены фигуранты уголовного дела по факту незаконной постановки на учёт 55 автомашин в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

В ходе расследования изобличён организатор схемы.

"В период с декабря 2020 года по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезённых из-за рубежа транспортных средств. Эти действия сопровождались неуплатой обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге", – сообщили в АФМ.

Двое виновных приговорены к лишению свободы на срок от 2,5 до 5 лет. Суд конфисковал имущество осуждённых – квартиры в Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.

Сообщалось, что мошенническую схему организовали бывший специалист ЦОНа филиала "Правительства для граждан" и ещё двое лиц.