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Ущерб от землетрясений в Турции может превысить 100 миллиардов долларов - ООН
Экономический ущерб, причиненный землетрясениями в Турции, оценивается в более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщила агентству "Анадолу" постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон, передаёт BaigeNews.kz.
Винтон отметила, что 2,7 миллиона жителей зоны бедствия в Турции были перемещены, разрушено около 600 тысяч построек или офисов.
"На сегодняшний день предполагается, что сумма ущерба, представленная правительством и поддерживаемая международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов", - сказала Винтон.
Представитель ПРООН в Турции сообщила, что восстановительные работы в зоне бедствия имеют решающее значение для возвращения жизни в нормальное русло.
Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Число погибших в результате стихии превысило 46,1 тысячи человек.
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