Ущерб от пожаров в Казахстане составил 19 миллиардов тенге

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В Казахстане ущерб от пожаров в этом году составил 19 миллиардов тенге. Об итогах деятельности в отрасли лесного хозяйства, животного мира и развития особо охраняемых природных территорий сообщила на заседании коллегии Минэкологии вице-министр Алия Шалабекова, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, в 2022-м году на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 757 пожаров, их площадь составила 95 тысяч гектаров. От огня пострадали 45 тысяч гектаров лесных массивов, общий ущерб составил более 19 миллиардов тенге, в том числе 18,7 миллиарда - ущерб от ЧП в Костанайской области.

Вице-министр отметила, что в этом году в стране созданы государственный национальный природный парк "Улытау", государственный природный резерват "Бокейорда" и Ащиозекский государственный природный заказник в Западно-Казахстанской области.

В ГНПП наблюдается рост количества туристов. С начала года им оказаны платные услуги на сумму 590 миллионов тенге.

Для снижения коррупционных рисков проводится работа по автоматизации бизнес-процессов.

Кроме того, наблюдается ежегодное увеличение численности редких копытных животных. Продолжается работа по реинтродукции тигра, активно ведётся работа по сохранению снежного барса, также планируется реинтродукция лошади Пржевальского.

В послании народу Казахстана президент поручил в течение пяти лет высадить два миллиарда деревьев. В этом году на площади 112 тысяч гектаров планируется посадить 279 миллионов саженцев.