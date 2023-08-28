Ущерб от лесных пожаров посчитали в Павлодарской области

В РСК Павлодарской области рассказали о том, что поспособствовало увеличению количества природных пожаров в этом году, и назвали ущерб от стихии, передаёт BaigeNews.kz.

По информации заместителя начальника департамента по ЧС Павлодарской области Кайрата Шаймарденова, с начала пожароопасного периода на территории Павлодарской области зарегистрировано 200 лесных пожаров и 146 степных возгораний. По лесным пожарам произошел рост на 69% по сравнению с 2022 годом. Общая площадь пожаров составила более 12 тысяч гектаров, это более чем в два раза больше, чем в прошлом году. Ущерб от природных пожаров превысил 200 миллионов тенге.

Он также отметил, что на резком росте природных пожаров сказались жаркая погода, отсутствие осадков и малые попуски воды с Шульбинского водохранилища, пойма Иртыша была затоплена лишь на 40%.