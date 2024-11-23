Ущерб от гибели тюленей на Каспии оценили в 1,5 миллиарда тенге

Ущерб по факту гибели морских животных рассчитал председатель регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации "ECOJER", член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам специалиста Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Андрея Руцкого, инспекторы ежедневно ведут мониторинг. На сегодня, 23 ноября, выбросов мертвых тушек не наблюдается. Специалист надеется на положительный прогноз. К тому же, как он отметил, поменялось направление ветра.

По факту гибели животных высказался также председатель регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации "ECOJER", член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

Согласно приказу Минсельхоза РК 2017 года стоимость одной особи тюленя оценивается в 193 МРП - 712 556 тенге. Если умножить эту сумму на 2000 тюленей, то выйдет 1 425 112 000 тенге.

"Каспийский тюлень был занесен в Красную Книгу в 2020 году. Автоматически должна наступать уголовная ответственность, и заводиться уголовное дело даже по одному тюленю. А здесь их аж 2000 - это особо крупный размер. Я обращаюсь к властям: необходимо в срочном порядке создать комиссию по расследованию этого громкого дела. Этой теме нужно предать большой общественный резонанс. Необходимо выяснить причины, наказать виновных по всей строгости закона и, конечно же, потребовать возмещения ущерба", - говорит Адильбек Козыбаков.

Во избежание подобных трагедий в будущем эксперт советует привлекать независимых экспертов, которые будут обеспечивать прозрачность и открытость работ тех или иных компаний в море.

Напомним, 12 ноября мертвых тюленей на берегу Каспия снял на видео блогер. Позже стало известно, что на берегу моря на территории Тупкараганского района обнаружено 289 тушек тюленей. С помощью местного исполнительного органа они были собраны и перевезены на полигон. Совместно с Институтом гидробиологии и экологии проводились токсикологические и гистологические исследования найденных туш тюленей. Отобраны пробы 112 тюленей. За один месяц в ходе мониторинга побережья Каспийского моря только в Тупкараганском районе обнаружено 1155 туш тюленей, выброшенных на побережье.