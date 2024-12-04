Ущерб на 600 млн тенге: суд оставил в силе приговор казахстанке

В Астане апелляционный суд пересмотрел уголовное дело в отношении мошенницы, обещавшей квартиры от "Самрук-Казына", передаёт BaigeNews.kz.

Вместе с группой лиц Г. Аяпбергенова с июня 2021 года по декабрь 2023 присваивала крупные суммы потерпевших, обещая им "помочь" с арендным жильем. По информации суда, она занимала должность директора ТОО "G".

Женщина обещала потерпевшим предоставить квартиры в рамках госпрограммы "Арендное жилье с последующим выкупом" от АО "Самрук-Казына". Затем получала деньги в качестве первоначального взноса и заключала фиктивные договоры оказания услуг.

В октябре этого года суд признал ее виновной в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размере и назначил шесть лет лишения свободы.

Также Аяпбергенову лишили права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

"Своими преступными действиями она причинила материальный ущерб 51 потерпевшим на общую сумму более 600 млн. тенге. Не согласившись с мерой наказания, осужденная обжаловала судебный акт. Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменения, поскольку вина Г. Аяпбергеновой в совершении преступлений доказана, причиненный ущерб большому количеству потерпевших не возмещен в полном объеме", - указывается в сообщении суда Астаны.

При назначении наказания суд первой инстанции учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие малолетних детей. В связи с этим оснований для снижения срока наказания вышестоящая инстанция не усмотрела.