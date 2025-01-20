Многоэпизодные мошеннические схемы в Алматы наносят серьезный ущерб, превышающий 25 миллиардов тенге, и полиция принимает меры для повышения правовой осведомленности населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы мошенники нанесли гражданам ущерб более 25 миллиардов тенге, при этом в 2024 году в мегаполисе произошло свыше 9 тысяч случаев мошенничества.

"От многоэпизодных и неоднократных действий злоумышленников общий ущерб превысил 25 миллиардов тенге. В производстве Следственного управления находятся три многоэпизодных уголовных дела, в которых пострадали от 300 до 1400 человек. По двум уголовным делам следствие завершено, в то время как третье дело все еще находится в процессе расследования. В полиции сообщили, что для стабилизации оперативной обстановки ведется активная работа с населением", - говорится в сообщении.

Основное внимание уделяется правовой грамотности граждан: информация предоставляется через СМИ, рекламные буклеты, распространенные в общественных местах, а также разъясняется информация о различных видах и методах мошенничества. Кроме того, проводится мониторинг новых схем мошенничества, анализируются пути их совершения и принимаются своевременные меры профилактики.

Напомним, супруги помогали телефонным мошенникам в Павлодаре.