Ущерб на 25 млрд тенге нанесли мошенники алматинцам
Для стабилизации оперативной обстановки ведется активная работа с населением.
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Многоэпизодные мошеннические схемы в Алматы наносят серьезный ущерб, превышающий 25 миллиардов тенге, и полиция принимает меры для повышения правовой осведомленности населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Алматы мошенники нанесли гражданам ущерб более 25 миллиардов тенге, при этом в 2024 году в мегаполисе произошло свыше 9 тысяч случаев мошенничества.
"От многоэпизодных и неоднократных действий злоумышленников общий ущерб превысил 25 миллиардов тенге. В производстве Следственного управления находятся три многоэпизодных уголовных дела, в которых пострадали от 300 до 1400 человек.
По двум уголовным делам следствие завершено, в то время как третье дело все еще находится в процессе расследования. В полиции сообщили, что для стабилизации оперативной обстановки ведется активная работа с населением", - говорится в сообщении.
Основное внимание уделяется правовой грамотности граждан: информация предоставляется через СМИ, рекламные буклеты, распространенные в общественных местах, а также разъясняется информация о различных видах и методах мошенничества. Кроме того, проводится мониторинг новых схем мошенничества, анализируются пути их совершения и принимаются своевременные меры профилактики.
Напомним, супруги помогали телефонным мошенникам в Павлодаре.
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