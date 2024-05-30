Ущерб на 243 млн тенге: полицейского осудили в Актюбинской области

Районным судом Актюбинской области к 5,5 года лишения свободы приговорён замначальника отдела полиции Мартукского района, передаёт BaigeNews.kz.

"Ергалиев А.М. признан виновным в превышении должностных полномочий путём незаконной передачи в частную собственность вещественных доказательств (более 612 тысяч пачек сигарет), повлекшей причинение ущерба государству на сумму более 243 миллионов тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.

В ведомстве также рассказали о том, что межрайонным судом по уголовным делам Астаны начальник отдела дознания УП района Есиль Жуманов Е. осуждён на пять лет условно за заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности обвиняемого в совершении тяжкого преступления и фальсификации доказательств.

Актауским городским судом к 3,5 года лишения свободы приговорён замначальника Управления миграционной службы областного департамента полиции Калмурзаев Ш., получивший взятку в три миллиона тенге от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории страны.

Все осуждённые лица лишены специальных званий и права занимать должности на госслужбе.