Ущерб государству на 47 миллионов тенге выявили в АО "Озенмунайгаз"

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Факты фиктивного трудоустройства и накрутки часов работы выявили во время проверки АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) и его подрядных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазМунайГаза".

"По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельностио ОМГ выявлено 118 нарушений и несоответствий, из которых: по семи фактам материалы переданы в правоохранительные органы; по десяти фактам проводятся служебные расследования; по 101 фактам к ответственным лицам будут приняты меры дисциплинарного взыскания", - говорится в сообщении.

Так, проведена проверка информации по фиктивному трудоустройству отдельных работников аутстаффинга "Озенмунайгаза".

"Предварительная сумма ущерба, причиненного ОМГ, при этом составляет 47 миллионов тенге. Также в результате анализа актов выполненных работ по договору ОМГ и ТОО "БерАли Мангистау Company" за 2022-2023 годы. обнаружено завышение норм времени на 311 бригадо-часов или на сумму 27,8 миллиона тенге, а также невыполнение объемов работ на сумму 69 миллионов тенге. В итоге выявлена переплата на 97 миллионов тенге", - сообщили на брифинге.

Кроме того, проверка выявила факты нарушений алгоритма трудоустройства в "Озенмунайгазе", по которому в порядке очереди соискатели обязаны отработать в коммунальных предприятиях города, затем в аутстаффинге "Озенмунайгаза", после чего, в случае появления вакансии, они переводились в штат компании. Например, 44 человека, включённые в список акимата для дальнейшего трудоустройства, не числились в списках коммунальных предприятий города (ГКП "ОзенИнвест", ТОО "Таза су" и ТОО "Verity Group").

Материалы по этим фактам направили прокурору Жанаозена. Из 238 человек, принятых на работу в качестве специалистов узкого профиля 17 не имели должной квалификации, ещё 33 перешли на другие должности внутри компании в течении короткого времени.

"Таким образом, возможность трудоустройства в качестве узкого специалиста использовалась как лазейка для попадания в штат", – отметили в компании.

Для проверки компетентным органам направили данные о фактах трудоустройства в штат "Озенмунайгаза" на основании фиктивных сертификатов об обучении в различных учебных заведениях Мангистауской области.

Также рабочая группа установила факт подделки подписей членов комиссии в протоколе корпоративного учебного центра АО "Озенмунайгаз", который послужил основанием для приёма работника на должность инженера по обучению без прохождения процедуры трудоустройства.

Главный специалист департамента управления человеческими ресурсами "КазМунайГаз" Бакдаулет Толеген подчеркнул, что грубые нарушения алгоритма трудоустройства в "Озенмунайгаза" дискредитировали идею соблюдения справедливости, создали основу для подозрений в коррупционных нарушениях и вызвали социальное недовольство среди безработного населения Жанаозена.