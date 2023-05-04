Ущерб более 436 млн тенге: главе ЖК вынесли приговор в Астане

Фото: astana.sud.kz

Экс-председателю жилищного кооператива "Берекели Баспана", обманувшей казахстанцев более чем на 436 миллионов тенге, оставили приговор без изменения в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Гражданка З. осуждена за совершение мошенничества в отношении 83 потерпевших, которые начиная с 2017 года вносили паевые взносы в созданный подсудимой жилищный кооператив для приобретения квартир в различных городах Казахстана.

"В суде установлено, что З., являясь председателем кооператива, использовала один и тот же способ совершения преступления, а именно обещала пайщикам купить квартиры на выгодных условиях. При этом первоначального капитала на счету кооператива не было. После заключения договоров, поступившие в кооператив деньги были переведены на счёт личной компании подсудимой в ТОО, которым она управляла единолично, как учредитель", - сообщили в суде.

Клиентам женщина обещала, что после внесения паевых взносов через 2-3 месяца будет куплена недвижимость. Но после избегала встреч, обещая привлечь инвесторов, хотя такие условия не были предусмотрены договором.