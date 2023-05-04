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Ущерб более 436 млн тенге: главе ЖК вынесли приговор в Астане
Экс-председателю жилищного кооператива "Берекели Баспана", обманувшей казахстанцев более чем на 436 миллионов тенге, оставили приговор без изменения в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Гражданка З. осуждена за совершение мошенничества в отношении 83 потерпевших, которые начиная с 2017 года вносили паевые взносы в созданный подсудимой жилищный кооператив для приобретения квартир в различных городах Казахстана.
"В суде установлено, что З., являясь председателем кооператива, использовала один и тот же способ совершения преступления, а именно обещала пайщикам купить квартиры на выгодных условиях. При этом первоначального капитала на счету кооператива не было. После заключения договоров, поступившие в кооператив деньги были переведены на счёт личной компании подсудимой в ТОО, которым она управляла единолично, как учредитель", - сообщили в суде.
Клиентам женщина обещала, что после внесения паевых взносов через 2-3 месяца будет куплена недвижимость. Но после избегала встреч, обещая привлечь инвесторов, хотя такие условия не были предусмотрены договором.
"З. обманным путём похитила более 436 миллионов тенге, причинив материальный ущерб 83 потерпевшим. Приговором суда она осуждена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших разрешены. Приговор суда был обжалован осуждённой и её адвокатом. Учитывая позицию потерпевших, судебная коллегия согласилась с приговором суда, поскольку осуждённой причинённый ущерб не погашен, в связи с чем оснований для изменения приговора суда не имеется", - заявили в городском суде Астаны.
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