В Карагандинской области выявлено хищение более 300 миллионов тенге в сфере образования, передает BaigeNews.kz.

Прокуратурой региона проведена проверка в КГУ "Комплекс школа-ясли-сад №33" на предмет соблюдения бюджетного законодательства.

"В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. Сумма хищений превысила 300 миллионов тенге", - говорится в сообщении надзоного органа.

По данному факту проводится досудебное расследование.