Ущерб 300 млн тенге: Бухгалтеры 15 лет обворовывали государственный садик
Сегодня, 16:36
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Сегодня, 16:36Сегодня, 16:36
57Фото: pixabay.com
В Карагандинской области выявлено хищение более 300 миллионов тенге в сфере образования, передает BaigeNews.kz.
Прокуратурой региона проведена проверка в КГУ "Комплекс школа-ясли-сад №33" на предмет соблюдения бюджетного законодательства.
"В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. Сумма хищений превысила 300 миллионов тенге", - говорится в сообщении надзоного органа.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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