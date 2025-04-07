Ущерб 1,1 млрд тенге: Казахстанец незаконно добывал руду и продавал в Россию
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В Улытау вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по факту самовольного пользования недрами и последующей легализацией преступного дохода, передаёт BaigeNews.kz.
Расследование проведено Департаментом АФМ по области Улытау.
Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы осуществлял незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный Каражал" без лицензии и контракта на недропользование.
В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге.
С целью легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию.
Преступный доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге.
Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев.
Также судом конфисковано его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство.
Приговор суда не вступил в законную силу.