В Улытау вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по факту самовольного пользования недрами и последующей легализацией преступного дохода, передаёт BaigeNews.kz.

Расследование проведено Департаментом АФМ по области Улытау.

Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы осуществлял незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный Каражал" без лицензии и контракта на недропользование.

В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге.

С целью легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию.

Преступный доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге.

Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев.

Также судом конфисковано его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство.

Приговор суда не вступил в законную силу.